Ce vendredi 11 novembre, marque le 5eme anniversaire des Accords de Paris pour le climat. Or, pour la jeune militante suédoise, Greta Thunberg, les avancées enregistrées sont très loin d’être satisfaisantes. À ses yeux, les promesses effectuées sont vides de sens puisque rien n’est véritablement mis en place afin de parvenir aux objectifs fixés.

Certes, de nombreuses choses se sont déroulées, depuis le 12 décembre 2015. Pour autant, l’action véritablement nécessaire n’a toujours pas été enclenchée. Dans une vidéo longue de trois minutes, la jeune adolescente de 17 ans affirme que les décideurs n’avancent pas dans le bon sens et qu’à ce rythme-là, le monde court bel et bien à sa perte. Les objectifs fixés par ces Accords de Paris semblent dont être trop importants pour être atteints.

Greta Thunberg appelle à des actions plus concrètes

Les instances européennes elles, font tout pour continuer à accentuer la pression et réduire l’impact sur l’environnement. Ainsi, les 27 pays membres de l’Union européenne se sont mis d’accord ce vendredi, afin de revoir à la hausse les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, il est de 55%, contre 40% hier. Pour autant, cela ne satisfait par Greta Thunberg et les écologistes, qui appellent à la mise ne place d’objectifs annuels, plus que sur des décennies.

Le confinement n’aura pas eu de véritable impact

L’ONU elle, rappelle que, malgré les accords de Paris stipulant qu’il convient de contenir le réchauffement climatique, de 1,5 à 2 degrés en comparaison à l’ère post-industrielle, aujourd’hui, le monde file vers les 3 degrés, si ce n’est plus. La baisse de 7% des émissions de gaz à effets de serre grâce au confinement, n’aura eu aucun impact. Aujourd’hui, c’est tout le système qui doit ainsi être revu.