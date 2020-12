Annoncé avoir contracté la pandémie du coronavirus, l’universitaire et leader du Rassemblement Joël Aïvo a reçu un véritable soutien en fin de semaine écoulée. Quatre partis politiques et mouvements ont donné de la voix et évoquent la thèse d’un confinement forcé infligé à l’universitaire. Les partis politiques se disent résolument engagés à poursuivre la veille citoyenne et barrer la voie à l’imposture.

Il s’agit en effet du parti vert du Bénin, le parti dynamique d’action pour le développement, la ligue des jeunes engagés pour l’alternance en 2021 et l’Union des jeunes pour une nouvelle éthique. Dans une déclaration commune faite vendredi 18 décembre dernier, ils ont unanimement dénoncé ce qu’ils appellent un coup de force que s’évertue à infliger au professeur Aïvo, le gouvernement béninois par l’entremise de ses services du ministère de la santé.

Les quatre partis disent se joindre « à l’indignation populaire pour dénoncer avec véhémence, les nombreuses manœuvres infâmes des autorités visant à entraver le dialogue itinérant du Professeur Aïvo ». Le collectif ne faisant plus confiance à la direction nationale de la santé publique pour être neutre dans le traitement du cas Aivo, réclame de toute urgence, l’installation d’une structure neutre et indépendante de dépistage de la Covid-19.

Le parti vert du Bénin, le parti dynamique d’action pour le développement, la ligue des jeunes engagés pour l’alternance en 2021 et l’Union des jeunes pour une nouvelle éthique appellent les béninois à s’unir davantage autour des 5R qui déterminent le Rassemblement. « La pertinence de sa démarche, de ses idées, de ses ambitions pour notre pays ne cessent de convaincre nos compatriotes de l’Est à l’Ouest, du nord au sud », a indiqué le porte-parole des formations politiques.