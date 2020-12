Cette année a été éprouvante pour les compagnies aériennes. Elles ont essuyé une perte de 100 milliards d’euros à cause de la crise sanitaire. Les autorités de régulation de l’aviation leur ont encore imposé une batterie de mesures. Dans certains pays, les compagnies aériennes doivent exiger des passagers le port obligatoire de masque de protection pendant la durée des vols. Sous d’autres cieux, on leur demande de laisser un siège vide entre les passagers. Le personnel à bord des vols doit aussi suivre un certain nombre de prescriptions.

Des couches jetables

En Chine par exemple, l’administration de l’avion civile a recommandé au personnel de cabine de porter des gants jetables, des lunettes, des couvre-chaussures, des vêtements de protection jetables, des casquettes et des masques médicaux. A ces recommandations s’ajoute le port de couches jetables. Ceci permettrait de réduire les risques de contamination à la Covid-19 selon l’autorité de l’aviation chinoise. Avec les couches jetables, les hôtesses de l’air éviteront ainsi d’aller aux toilettes, contribuant ainsi à la réduction des infections au virus.

Ces conseils sont portés à l’endroit des vols charter en provenance ou à destination des zones où le nombre de contaminés va au-delà de 500 cas sur 1 million de personnes. Cette recommandation de port de couches est inscrite dans un document de 49 pages fixant les lignes directives à l’intention des compagnies aériennes.