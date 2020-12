Le nouveau coronavirus touche presque tous les pays du monde à l’exception de quelques uns qui affirment encore n’avoir dénombré aucun cas. Plusieurs personnalités et stars ont contracté le virus dans le monde et ont réussi à le vaincre. Plus le temps passe, plus le nombre de personnes infectées augmentent et le nombre de décès ne cessent de grimper.

Ce jeudi matin, c’est une autre personnalité publique qui a contracté le virus comme le confirme une annonce offcielle. Il s’agit du Président français Emmanuel Macron. La nouvelle fait déjà le tour de la toile. Après Trump, le numéro un français Emmanuel Macron a été testé positif au coronavirus. C’est l’Elysée qui a annoncé ce jeudi matin la nouvelle.

Dans un communiqué, l’Elysée annonce que le Président Macron continuera de travailler à distance. «Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le président de la République s’isolera pendant 7 jours. Il continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance», lit-on dans le communiqué de l’Elysée. Plus d’informations dans les prochaines heures.