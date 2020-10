Apres avoir annoncé qu’il avait passé un test suite à la contamination d’une proche, Donald Trump a annoncé avoir été testé positif au Coronavirus toujours sur twitter. « Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs à la COVID-19. Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ENSEMBLE! » a-t-il affirmé.

Le président américain Donald Trump a annoncé que lui et son épouse Melania se mettaient volontairement en quarantaine après un cas de coronavirus dans leur proche entourage. En effet, Hope Hicks, proche conseillère du président américain a été testée positive au coronavirus.”Elle est parmi les membres les plus en vue de l’administration à avoir été testée positive et est en contact fréquent avec Trump…” affirme NBCnews concernant l’affaire. Lire aussi Trump positif au coronavirus : déclaration de son médecin . Elle a notamment été vue dans l’entourage du président lors du débat avec Joe Biden il ya deux jours, mais aussi avec le gendre du président, Jared Kushner.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!