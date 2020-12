Il y a quelques jours, le Royaume-Uni annonçait la détection du cas d’une personne atteinte d’une version mutée du coronavirus. Une situation qui a causé un vent de panique parmi les experts qui craignent que cette mutation n’affecte directement l’efficacité du vaccin.

Ce vendredi, le ministère de la santé a annoncé la détection du premier cas du virus muté d’Angleterre. L’homme en question a été dépisté dans la ville de Tours et viendrait de Londres : « Arrivé de Londres le 19 décembre, il a été pris en charge au CHU le 21 et détecté positif… La personne, asymptomatique pour la Covid-19, est actuellement isolée à son domicile et se porte bien… Les autorités sanitaires ont procédé au contact-tracing des professionnels de santé ayant pris en charge le patient et à la recherche de ses personnes contacts à risque, pour procéder à leur mise en isolement strict » a affirmé le ministère français de la santé dans un communiqué.