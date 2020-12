Elisabeth II, la souveraine du Royaume-Uni se fera vacciner contre la covid-19. L’information a été donnée dans la soirée d’hier samedi 05 décembre 2020 par la presse britannique, qui a précisé que la reine recevra sa dose de vaccin Pfizer-BioNTech au cours des semaines à venir. Par ailleurs, elle sera vaccinée en même temps que son époux, le prince Philip, âgé de 99 ans. Si l’on pourrait croire qu’il s’agit d’un traitement préférentiel accordé à la famille royale britannique, le média Mail on Sunday a assuré le contraire.

Des célébrités ont annoncé se faire vacciner

D’après lui, le couple royal sera vacciné à cause de son âge assez avancé. Le journal britannique a également indiqué que la reine Elisabeth II ainsi que le prince Philip recevront le vaccin en vue « d’encourager le plus grand nombre à se faire vacciner ». Notons que ces grandes personnalités publiques britanniques ne sont pas les seules qui se feront vacciner dans le pays. En effet, selon le média, Daliy Miror, plusieurs célébrités ont publiquement annoncé qu’elles se feront vacciner afin de soutenir cette campagne de vaccination.

Les antivaccins suscitent les craintes des autorités

Notons que la vaccination de la reine Elisabeth II et du prince Philip intervient dans un contexte où, les autorités britanniques ont autorisé les laboratoires BioNTech et Pfizer à vacciner les Britanniques, à travers une campagne qui prendra prioritairement en compte les personnes d’un âge avancé et celles les plus vulnérables. Aussi, un tel engouement en faveur de la vaccination intervient-il alors que les militants contre la vaccination suscitent les craintes des autorités, qui ont peur que ceux-ci exhortent la population à ne pas se faire vacciner.