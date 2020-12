Faut-il oui ou non obliger les citoyens à se vacciner contre le coronavirus ? Cette question qui inquiète des anti-vaccins et que se posent des politiciens de tous les pays a reçu une réponse venant de l’organisation mondiale de la santé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’organisation est opposée à la vaccination obligatoire en général.

Hormis certains corps de métiers (comme les soignants), l’OMS ne pense pas qu’il faudrait rendre les vaccins obligatoires lorsqu’ils seront disponibles : «Je ne pense pas que l’obligation soit la voie à suivre… Je ne pense pas que nous envisagions que des pays rendent obligatoire la vaccination… il peut y avoir certaines situations dans des pays dans lesquels il y a des circonstances professionnelles pour lesquelles il serait nécessaire ou fortement recommandé de se faire vacciner» a affirmé Kate O’Brien, directrice du département immunisation et vaccins à l’OMS pointant dans ce dernier cas, le personnel médical.

Mme O’Brien sera appuyée par Michael Ryan, directeur des questions d’urgence sanitaire à l’OMS, pour qui il faut privilégier une meilleure explication des avantages du vaccin plutôt qu’une vaccination obligatoire. Le patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a quant à lui affirmé qu’il faudrait vacciner en priorité ceux qui en ont le plus besoin et ceux «présentant un risque plus élevé de maladie grave en raison de leurs antécédents médicaux et les groupes marginalisés à risque plus élevé»