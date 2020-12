Le vaccin américano-allemand contre le nouveau coronavirus (covid-19), Pfizer/BioNTech a été la cible d’une cyberattaque en Europe. En effet, l’agence européenne des médicaments (AEM) a fait savoir que dans cette cyberattaque, plusieurs documents relatifs aux compagnies Pfizer et BioNTech ont été visés par des pirates informatiques.

Une enquête a été ouverte

Sans donner davantage de détails sur l’auteur de l’attaque ni sur le moment où elle a eu lieu, l’AEM a dit avoir « fait l’objet d’une cyberattaque », tout en précisant avoir « rapidement ouvert une enquête complète, en étroite coopération avec la police ». L’information a été confirmée par le groupe Pfizer, qui a souligné que les papiers liés à l’autorisation du vaccin en Europe ont été piratés, tout au long de cette attaque. Par contre, elle a précisé que « ni le système de BioNTech ni celui de Pfizer n'(avaient) été violés en lien avec cet incident ». Notons que même si le vaccin Pfizer/BioNTech a déjà eu le feu vert des autorités américaines, canadiennes et britanniques, il attend toujours l’autorisation des responsables européens pour lancer la campagne de vaccination.

L’agence européenne des médicaments qui contrôle l’intégralité des médicaments dans tous les pays membres de l’UE, doit se prononcer sur la situation au plus tard le 29 décembre prochain. Pour rappel, cette cyberattaque intervient suite à plusieurs avertissements contre des attaques informatiques relatives au coronavirus et qui pourraient cibler les sociétés pharmaceutiques et laboratoires.