L’avocat personnel du président américain, Rudy Giuliani, est hospitalisé après avoir été testé positif au nouveau coronavirus (covid-19). L’information a été donnée par les médias américains ABC et New York Times, qui ont fait savoir que l’ancien maire de New York a été hospitalisé à Washington. Cet homme fort de l’administration Trump faisait le tour des Etats américains afin de contester la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle américaine du 03 novembre dernier.

« Le meilleur maire de l’histoire de New York »

La nouvelle de l’hospitalisation de Rudy Giuliani a été confirmée par le président américain Donald Trump. « Rudy Giuliani, de loin le meilleur maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour démasquer l’élection la plus corrompue (de loin!) de l’histoire des États-Unis, a été testé positif au virus chinois » a-t-il lâché hier, dimanche 06 décembre 2020 sur Twitter. Quelques heures avant cette déclaration du locataire de la Maison Blanche, son avocat avait été interviewé par la chaîne de télévision américaine, Fox News. Au cours de cette entrevue, il n’a pas montré de symptômes de la maladie. Par ailleurs, il n’a pas manqué de déclarer que les élections étaient entachées de fraudes, tout en précisant que Donald Trump pourrait reprendre la victoire en passant par les recours en justice.

Notons que plusieurs personnes dans l’entourage du milliardaire républicain avaient été testées positives au nouveau coronavirus. Parmi elles, se trouve notamment son épouse Melania, son fils Barron et sa porte-parole Kayleigh McEnany. Donald Trump avait également contracté le virus au cours du mois d’octobre dernier. Après s’être remis sur pieds, il s’était dit « immunisé » contre la maladie.