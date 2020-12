Le mercredi 11 novembre dernier, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié s’étaient rencontrés en vue de relancer le dialogue qui avait été suspendu dans le cadre de la crise post-électorale qui a occasionné plusieurs morts et blessés en Côte d’Ivoire. Si depuis lors, les deux hommes n’ont plus donné de nouvelles, même si les négociations se poursuivaient entre leurs deux camps, le président Ouattara a indiqué qu’ils se sont parlé à plusieurs reprises. Dans le but de poursuivre les négociations, le leader du RHDP a annoncé ce jour qu’ils vont reprendre le dialogue dans les prochains jours.

« Le Président Bédié et moi nous nous sommes parlé à plusieurs occasions ces derniers temps et nous sommes convenus de reprendre le dialogue bilatéral dans les prochains jours, certainement dans la deuxième quinzaine du mois de janvier » a annoncé Alassane Ouattara ce mercredi 30 décembre à l’entame du Conseil des ministres du jour. D’après le chef de l’Etat, cette rencontre leur permettra de rediscuter d’autres sujets en suspens, et donner la preuve aux Ivoiriens que la paix est toujours possible.

“Nous voulons un pays en paix”

« Nous voulons un pays en paix et compte tenu des progrès qui sont réalisés, avec la paix nous irons encore plus vite, » a déclaré Ouattara. Le président de la République s’est par ailleurs félicité du dialogue politique actuellement en cours et présidé par le Premier ministre. « Je crois que c’est un pas important, on ne peut pas tout régler en un seul jour, mais, le fait qu’il y ait eu un accord pour aller aux élections législatives dans le courant du mois de mars, » s’est réjoui le président.

Il s’est également réjoui de l’engouement de tous les partis politiques pour prendre part « à ces élections qui nous permettront de voir le vrai paysage politique de notre pays après plus de 10 ans d’absences ». « Je suis personnellement engagé à faire en sorte que les mesures d’apaisements puissent être prises, mais dans le cadre de la loi bien évidemment » a rassuré le président.