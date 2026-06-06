Bénin : Corinne Amori Brunet reçoit la nouvelle ambassadrice du Nigéria, Mopelola Adéola-Ibrahim

Le Nigeria renforce sa présence diplomatique à Cotonou. La nouvelle ambassadrice de la République fédérale du Nigeria près le Bénin, Mopelola Adéola-Ibrahim, a officiellement pris ses fonctions. L’étape protocolaire cruciale de son installation s’est déroulée au cabinet de Corinne Amori Brunet, ministre des Affaires étrangères, à qui la diplomate nigériane a remis les copies figurées de ses lettres de créance.

Mopelola Adéola-Ibrahim aborde cette mission forte d’une solide expérience de plus de 25 ans dans le domaine des relations internationales. Au cours de sa carrière, elle a occupé de hautes responsabilités au sein du ministère fédéral nigérian des Affaires étrangères et a servi dans plusieurs représentations diplomatiques à travers le monde, notamment en Grèce, en Autriche et plus récemment au Brésil, où elle exerçait les fonctions de ministre-conseiller à l’ambassade du Nigeria à Brasilia.

Dès sa prise de contact, la nouvelle chef de mission a tenu à saluer les qualités de son hôte : « Je suis très heureuse d’être ici aujourd’hui. J’ai rencontré la ministre béninoise des Affaires étrangères, une merveilleuse personne, pleine de sagesse, et je comprends mieux pourquoi elle a été nommée à ce poste. »

Dynamiser l’axe Cotonou-Abuja

Cette passation de témoin marque le démarrage officiel d’un mandat que la diplomate entend placer sous le signe de l’approfondissement des liens historiques, culturels, économiques et politiques entre ces deux pays frontaliers.

Face aux enjeux régionaux, la nouvelle ambassadrice a rappelé l’interdépendance et la proximité des deux nations. « Le Bénin et le Nigeria ont des relations à plusieurs décennies d’existence. Nous sommes plus que des voisins, nous sommes des frères, nous sommes des alliés stratégiques. C’est donc tout naturel de désirer approfondir ces relations et je suis ici pour m’assurer que nos deux peuples collaborent dans différents secteurs », a-t-elle déclaré. Notons que ceci intervient peu après la visite du président Romuald Wadagni au Nigéria pour rencontrer son homologue nigérian.