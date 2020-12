Si tous les autres candidats avaient refusé de participer aux élections avec Alassane Ouattara, Kouadio Konan Bertin dit KKB avait été le seul candidat dit de l’opposition à challenger Ouattara. Une fois les élections passées et après que Ouattara ait prêté serment pour un troisième mandat, il a gratifié son challenger en le nomment à la tête d’un département ministériel qu’il a nouvellement créé. KKB a été nommé ministre de la Réconciliation nationale. A l’entame du conclave gouvernementale de ce mercredi 23 décembre 2020, le président de la République de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara, a donné une nouvelle fois les raisons qui ont motivé la nomination de son challenger à ce poste ministériel.

En dehors de la charge ministérielle de KKB qui est de réconcilier tous les ivoiriens, le président l’a surtout nommé à cause de ses discours au cours de la campagne présidentielle. « J’ai procédé à sa nomination comme ministre en charge de la réconciliation. Et cela vise à consolider la cohésion nationale et la réconciliation politique. Et je dois dire que j’ai décidé de nommer M. Kouadio Konan Bertin à la tête de ce nouveau ministère pour plusieurs raisons. D’abord pour dire que, durant la campagne électorale, j’ai noté qu’il a prêché à chaque fois, à chaque occasion, la paix, la réconciliation et la cohésion entre les Ivoiriens » a déclaré le président.

Il est jeune et incarne la nouvelle génération

Alassane Ouattara justifie aussi la nomination de KKB par sa jeunesse et son appartenance au parti de Henri Konan Bédié, le PDCI, même si celui-ci a déjà été officiellement radié du parti à cause de sa candidature à la présidentielle passée. « Alors deuxième point, comme vous le savez, il est jeune et il incarne donc la nouvelle génération que nous préparons pour la relève. Et je voudrais donc ajouter qu’il est du deuxième parti politique le plus important de Côte d’Ivoire, puisqu’il est du PDCI-RDA, » a rappelé le président.

“Il m’a toujours impressionné”

Revenant aussi sur sa volonté de transférer le pouvoir à la nouvelle génération, ce qu’il disait depuis, avant de revenir pour un troisième mandat après le décès de l’ex-Premier ministre Gon Coulibaly, Ouattara a indiqué que c’est pour cela qu’il l’a fait venir au gouvernement. « Et tout cela donc, pour renforcer ma volonté de réserver et de transfert du pouvoir, je souhaite, à une génération plus jeune. […] Il m’a toujours impressionné par son sens de l’État et son engagement pour la paix, pour la réconciliation. Et je suis sûr qu’il fera un excellent travail dans ce portefeuille qui vient à point nommé » a affirmé le chef de l’Etat dans sa déclaration préliminaire.