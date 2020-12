Triste nouvelle pour l’Eswatini. Le royaume sud-africain a perdu son Premier ministre hier dimanche 13 décembre. Ambrose Dlamini a rendu l’âme dans un hôpital d’Afrique du Sud. Le politicien de 52 ans avait été testé positif au Covid-19, il y a plus de deux semaines. Le communiqué annonçant son décès n’a cependant pas indiqué qu’il est mort de ce terrible mal. « Sa majesté m’a demandé d’informer la nation du décès triste et prématuré (d’Ambrose Dlamini) cet après-midi, alors qu’il était soigné dans un hôpital en Afrique du Sud » a juste informé la note signée du vice-premier ministre Themba Masuku.

Son cas était “asymptomatique”

L’Eswatini comme les autres pays du monde est confronté à la crise sanitaire. Le Royaume a déjà enregistré 127 décès et plus de 6.700 cas positifs. Le 15 novembre dernier, le regretté Premier ministre disait qu’il ne présentait pas des signes de la maladie. Son cas était donc « asymptomatique ». Il ajoutait qu’on n’avait pas à craindre pour son état de santé et signifiait son envie de « travailler depuis la maison » jusqu’à ce que les médecins le déclarent guéri.

« En vue d’accélérer son rétablissement », il sera admis dans un hôpital d’Afrique du Sud où il rendra finalement l’âme hier dimanche 13 décembre 2020. Le Royaume d’Eswatini, ex Swaziland, compte 1,2 million d’habitants. Le Premier ministre n’a pas un grand pouvoir. Seul le roi a le privilège de nommer les ministres depuis 1986. Le Parlement est également sous son contrôle.