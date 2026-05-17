Chelsea confie les clés à Xabi Alonso, premier « manager » depuis Mourinho

Chelsea Football Club a officialisé samedi la nomination de Xabi Alonso au poste de manager de l’équipe première, selon un communiqué publié sur le site du club londonien. L’Espagnol, âgé de 44 ans, prendra ses fonctions à Stamford Bridge le 1ᵉʳ juillet 2026 dans le cadre d’un contrat de quatre ans, soit jusqu’en 2030.

L’ancien milieu de terrain succède à Liam Rosenior, démis de ses fonctions au début de l’année après un passage de moins de quatre mois. L’intérim était assuré depuis lors par Calum McFarlane, membre du staff technique des Blues.

Un titre qui rompt avec la doctrine BlueCo

L’intitulé contractuel constitue l’élément le plus significatif de l’annonce. Là où Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca et Rosenior avaient tous été désignés « head coach » par le club, Alonso hérite du titre de « manager », à la manière de José Mourinho lors de ses deux passages (2004-2007 et 2013-2015). Cette distinction, loin d’être cosmétique dans la culture footballistique anglaise, implique selon Sky Sports une autorité élargie sur le recrutement et la stratégie sportive à long terme.

D’après ESPN, Alonso aurait sollicité des garanties écrites auprès du groupe propriétaire BlueCo sur ces prérogatives avant d’accepter le poste. Le technicien aurait également obtenu un droit de regard sur les futurs transferts, prérogative refusée à ses prédécesseurs sous l’ère Boehly-BlueCo, en place depuis mai 2022.

Un rebond après l’échec madrilène

L’arrivée d’Alonso à Londres intervient quatre mois après son éviction du Real Madrid, où il n’aura passé qu’une demi-saison sur le banc avant d’être limogé en janvier 2026. Le Basque conserve néanmoins le crédit acquis au Bayer Leverkusen, club qu’il avait mené en 2024 au premier titre de champion d’Allemagne de son histoire, accompagné d’une Coupe d’Allemagne.

« Chelsea est l’un des plus grands clubs du football mondial et c’est pour moi une immense fierté de devenir le manager de ce grand club », a déclaré le technicien dans le communiqué officiel, ajoutant vouloir « construire une équipe capable de rivaliser durablement au plus haut niveau ».

Calendrier et prochaines échéances

L’effectif terminera la saison en cours sous la direction de McFarlane, après la défaite 1-0 concédée samedi en finale de FA Cup face à Manchester City. Alonso disposera ensuite de la fenêtre estivale de transferts pour reconfigurer un groupe dont les pépites — Cole Palmer en tête — n’ont pas trouvé leur plein régime cette saison. Sa première rencontre officielle à la tête des Blues est attendue lors de la journée inaugurale de la Premier League 2026-2027, en août prochain.