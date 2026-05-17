Bénin : la FCBE justifie son basculement vers la mouvance présidentielle

Prosper Adoukonou, conseiller juridique et secrétaire administratif par intérim de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), a exposé ce 17 mai lors d’une intervention à l’émission « De vous à nous » sur Peace FM, les raisons de l’adhésion du parti à la majorité présidentielle. Le responsable a détaillé comment les accords signés avec l’Union progressiste le renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR) ont déterminé la stratégie politique du parti.

Des accords préalables à l’origine du ralliement

La décision de la FCBE, officialisée le 9 mai lors d’un conseil national à Cotonou, repose sur des engagements contractualisés avec les deux formations présidentielles. Adoukonou a confirmé que l’analyse de la situation politique « par rapport aux accords que nous avons signés avec les deux parties de la mouvance » a guidé le conseil vers le ralliement. Ces accords de gouvernance, cadre légal prévu par la législation béninoise, définissent les modalités de participation du parti aux structures du pouvoir.

La démission de Paul Hounkpè, ancien secrétaire exécutif national et candidat du FCBE à la présidentielle du 12 avril, a également pesé sur les délibérations. Le conseil a donc recommandé la mise en place d’un comité chargé de négocier avec le régime Wadagni « sur la base des accords que nous avons signés ».

Vers une participation à la gouvernance

Interrogé sur l’apport du parti à l’administration du président élu Romuald Wadagni, Adoukonou a expliqué que « le nouveau régime a voulu un large rassemblement » et que la FCBE « entre dans le rassemblement ». Le parti s’engage à offrir sesù services au gouvernement selon les demandes de la présidence, sans préjuger de leur nature exacte.

Sur la question des postes ministériels, le responsable a reconnu que « nous n’en sommes pas encore là, mais pourquoi pas ». Il a justifié cette position par la vocation naturelle de tout parti politique : « un parti politique à vocation à gouverner. Si même le parti politique n’a pas réussi à faire élire son candidat à la présidentielle, il est prêt à participer à la gestion du pouvoir. »

Un changement de statut sans rupture partisane

Adoukonou a clarifié enfin le statut de Paul Hounkpè, dont la démission de la direction du parti a alimenté les interrogations. Le secrétaire administratif a confirmé que Hounkpè « a démissionné à la tête du parti et non du parti donc il demeure du parti FCBE ». Le basculement de la FCBE prend effet le 24 mai 2026, date de l’investiture officielle du président Wadagni.