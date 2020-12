Au Sénégal, la Covid-19 continue de sévir. Le tableau sanitaire affiche 343 décès. Le nombre de contaminés est passé à 16 mille 766 pour 15 mille 950 guéris. Si la maladie est maîtrisée dans le pays, elle sème tout de même la panique à l’Assemblée nationale. En effet, selon le président du parlement Moustapha Niasse cité par le journal Vox Populi, trois députés atteints de la Covid-19 sont dans un état grave. Ces parlementaires suivent depuis lors des soins en réanimation à l’hôpital Principal de Dakar. D’autres députés ayant contracté le virus sont soignés dans leurs maisons.

Une vingtaine de députés contaminés

Pour rappel, c’est le député Moustapha Guirassy qui avait annoncé pour la première fois sa contamination au Covid-19 en mars dernier. On était aux premières heures de l’apparition de cette terrible maladie en Afrique. Depuis, le nombre de parlementaires contaminés a sensiblement augmenté. Ils sont aujourd’hui une vingtaine à être infectés ou supposés être des cas contacts. Le Sénégal comme les autres pays du monde est très actif dans la lutte contre cette pandémie. Il y a trois semaines, le pays a inauguré la plateforme DIATROPIX à l’Institut pasteur Dakar.

Elle mettra à disposition un nombre important de tests sérologiques rapides et fiables pour la Covid-19, à bas prix. Diatropix est accrédité et la production massive permettra de fournir dorénavant des tests de diagnostic rapide au Sénégal et dans d’autres pays africains.