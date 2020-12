Les membres de la garde rapprochée du président des Philippines Rodrigo Duterte ont reçu un vaccin chinois non autorisé pour se protéger contre la pandémie relative au nouveau coronavirus. L’annonce a été faite par le porte-parole de la présidence Harry Roque. A en croire les précisions qui ont été apportées par l’officiel des Philippines, il s’agirait d’un vaccin chinois de Sinopharm. Il n’a tout de même pas donné plus d’informations sur comment les produits ont été obtenus.

La mise en garde de l’agence philippine du médicament

La quantité obtenue n’a pas non plus été précisée. Ils sont ainsi les premiers bénéficiaires d’un vaccin contre le covid-19 dans le pays. Cette actualité n’a pas manqué de faire réagir l’agence philippine du médicament à travers un communiqué ce lundi 28 décembre. Pour cette structure, l’usage d’un vaccin non autorisé n’offre « aucune garantie sur la sécurité, la qualité et l’efficacité du vaccin ».

Duterte attend quant à lui le vaccin idéal

La présidence des Philippines qui s’inscrivait visiblement dans une logique de communication indique qu’«il n’est pas interdit de se faire vacciner avec un vaccin non enregistré». Le président Rodrigo Duterte n’aurait pour sa part pas encore été vacciné. Le responsable du groupe de sécurité présidentielle (PSG), chargé de protéger le président fait savoir qu’il attendait «le vaccin parfait ou approprié» pour se vacciner. Notons que près de 500 000 cas ont été détectés depuis le début de la pandémie dans le pays.