Bénin : la GDIZ étend ses activités dans plusieurs secteurs clés

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), développée par la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin), compte actuellement 18 unités de production opérationnelles réparties dans plusieurs filières industrielles. Les activités couvrent notamment le textile, l’agro-transformation, les cosmétiques, l’emballage et l’industrie manufacturière.

À travers cette diversification, la GDIZ poursuit l’objectif fixé par les autorités béninoises : transformer localement les matières premières produites dans le pays afin d’augmenter la valeur ajoutée industrielle et réduire l’exportation de produits bruts. Selon les données communiquées par la zone industrielle, plus de 25 000 emplois ont déjà été créés depuis le lancement des activités.

Textile et confection : le coton béninois transformé localement

Le secteur textile représente l’un des piliers de la GDIZ. Plusieurs unités y assurent désormais la transformation du coton béninois en produits finis ou semi-finis destinés au marché local et à l’exportation.

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Benin Textile S.A. (Btex) transforme le coton en fils et en textiles de maison, tandis que Benin Textile Corporation (BTC) produit des fils, des tissus et des vêtements. La chaîne de valeur se prolonge avec des unités spécialisées dans la confection de vêtements “Made in Benin”. Des centres de formation aux métiers de la confection accompagnent également les activités industrielles afin de répondre aux besoins en main-d’œuvre qualifiée.

Le développement de cette filière répond à la volonté des autorités béninoises de faire du textile un levier d’industrialisation autour du coton, principale culture d’exportation du pays. Le Bénin figure parmi les premiers producteurs africains de coton, avec une production qui dépasse régulièrement 600 000 tonnes par campagne, selon les chiffres du ministère de l’Agriculture.

Agro-industrie : cajou, soja, karité et graines de coton transformés sur place

La transformation agricole constitue un autre axe important des activités de la GDIZ. Plusieurs entreprises y traitent des matières premières produites au Bénin. Benin Cashew S.A. est spécialisée dans la production d’amandes de cajou à partir des noix brutes collectées dans le pays. Dans la filière soja, Benin Organics transforme le soja biologique en huile et en tourteaux, tandis que Benin Agribusiness intervient sur le soja conventionnel. D’autres unités se concentrent sur les graines de coton, le soja et le karité. NAP SARL, Krishi Agri Benin et Agro Cake Benin assurent la transformation de ces produits agricoles en huiles et en tourteaux destinés à l’alimentation humaine ou animale.

L’installation de ces unités permet au Bénin de limiter l’exportation de matières premières non transformées. Dans la filière cajou par exemple, les autorités béninoises ont engagé depuis plusieurs années une politique visant à augmenter la part des noix transformées localement avant exportation.

Cosmétiques, emballage et matériaux de construction

La GDIZ accueille également des industries orientées vers la fabrication de biens manufacturés. La Société Béninoise de Cosmétiques (SOBECO) produit des articles cosmétiques élaborés à partir d’ingrédients naturels comme l’aloe vera, le beurre de karité, la papaye, la cire d’abeille ou encore l’amande douce.

Dans l’industrie manufacturière, Afrikan Ceramics Solutions (ACS) fabrique des carreaux “Made in Benin” à partir de ressources minières locales, notamment le kaolin, l’argile et le granite. Le secteur de l’emballage est représenté par Unicarton, spécialisé dans la fabrication de cartons ondulés et de canettes métalliques. Cette activité accompagne les besoins des autres unités industrielles implantées dans la zone.

Située à Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi, la GDIZ a été créée pour attirer les investissements industriels et structurer des chaînes de transformation locale autour des ressources disponibles au Bénin. Les autorités béninoises poursuivent l’extension progressive des capacités de production et l’installation de nouvelles unités dans la zone.