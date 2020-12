La Chine, pointée du doigt pour ses manquements face au covid-19. En effet, selon CNN, le gouvernement chinois aurait tenté de masquer la vérité au sujet de la pandémie, le plus longtemps possible. Selon certains rapports confidentiels, le pouvoir communiste était pourtant bel et bien au courant.

En effet, dès le début de la pandémie, le pays frappe par la lenteur de ses administrations. Ses hôpitaux apparaissent vite comme étant sous-équipés et les méthodes de fonctionnement qui ont été développées au fil des années sont bien trop rigides pour permettre une réaction rapide et efficace contre ce virus.

CNN dévoile des documents comprométants

Pire encore, dans ce document interne, le pouvoir central semble être totalement dépassé, ne sachant pas comment réagir face à cette maladie dont il cache la véritable ampleur. En effet, si Pékin affirme contrôler la situation, la vérité est bien différente. Xi Jinping s’adresse ainsi à sa population le 10 février, afin de présenter ses condoléances aux familles de victimes et surtout, mettre en garde.

De graves manquements de la part du pouvoir ?

Ce jour-là, les autorités évoquent face aux Chinois, 2 478 cas de contaminations. Or, les documents secrets font ce même jour état de 5 918 contaminations, soit plus du double. De même, un patient devait attendre 23 jours après l’apparition des premiers symptômes avant d’être réellement pris en charge. Un temps considérable a donc été perdu afin que le gouvernement communiste puisse garder la face.