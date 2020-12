Le laboratoire Pfizer a confirmé l’information selon laquelle le gouvernement britannique avait autorisé pour la première fois dans l’histoire, le vaccin développé par l’entreprise, en coopération avec BioNTech. Ce vaccin sera disponible dans les tous prochains jours pour la population. Un jour qualifié par beaucoup, comme étant historique.

Matt Hancock, ministre britannique de la Santé a confirmé lui aussi que le gouvernement avait officiellement accepté la recommandation de la MHRA, l’Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé, selon laquelle ce vaccin pouvait être approuvé. Dès lors, ce dernier sera disponible d’ici à la semaine prochaine, pour tous les habitants du Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique avance sur la question du vaccin

Pour rappel, ce vaccin a été réalisé à la suite d’une étroite collaboration entre l’Américain Pfizer et l’Allemand BioNTech. Il a été le premier vaccin à être confirmé, démontrant une efficacité de 95% selon les essais de la phase 3. Des mois de travail auront été nécessaires afin de mener à bien ce projet, qui signifie une énorme avancée pour le monde, face à la pandémie de covid-19. Si la maladie ne sera pas éradiquée du jour au lendemain, ce vaccin ouvre la porte à une sortie de crise.

L’UE donnera sa réponse d’ici au 29 décembre

Au Royaume-Uni, les personnes prioritaires pourront recevoir le vaccin dans les jours à venir. Les résidents des maisons de retraite, le personnel soignant, les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables pourront ainsi en bénéficier. 40 millions de doses ont été commandées par le gouvernement, pour cette année 2020 et l’année 2021. Un moment historique pour Albert Bourla, PDG de Pfizer. L’Union européenne elle, devrait donner son feu vert d’ici au 29 décembre prochain.