Confrontées à la pire crise sanitaire de ces dernières années, les grandes puissances se sont débrouillées pour avoir chacune leur vaccin contre la Covid-19. Il y a d’abord eu le vaccin russe Spoutnik V, les vaccins américains développés par les laboratoires Moderna et Pfizer et les vaccins chinois mis au point par Sinopharm et Sinovac Biotech. Selon des informations rapportées hier lundi par Wall Street Journal, CoronaVacqui n’ est autre que le nom du vaccin de Sinovac Biotech, a atteint avec succès la phase 3 des essais au Brésil.

Une vaccination d’ici juillet 2021 à São Paulo

Des résultats prometteurs qui positionnent cette solution pour un usage public. CoronaVac est au-dessus du seuil de 50% que la communauté scientifique a jugé nécessaire pour une protection suffisante contre le virus, selon des sources impliquées dans le développement du vaccin. Dans l’Etat de São Paulo au Brésil on se prépare déjà pour une campagne de vaccination. Elle devrait débuter d’ici la fin du mois de juillet 2021 selon João Doria, gouverneur de cet Etat du Brésil où vit environ un cinquième de la population du pays. Notons que le vaccin de Sinovac Biotech est aussi testé en Turquie et en Indonésie.

L’autre vaccin chinois développé par Sinopharm a reçu un bon accueil du côté des Emirats Arabes Unis. Le pays a approuvé la solution le 10 décembre dernier devenant le premier gouvernement à le faire. La monarchie du golfe a indiqué plus tôt dans ce mois, que les essais réalisés avec le candidat vaccin ont montré qu’il était efficace à 86% pour prévenir le coronavirus et à 100% efficace pour prévenir les cas modérés et graves de la maladie.