C’est une des pandémies, les plus meurtrières de ces dernières années. La Covid-19 a déjà fait plus d’1 million 695 mille morts. Apparue fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan, le nouveau coronavirus a envahi la planète entière, semant l’hécatombe dans plusieurs pays occidentaux, notamment. Aujourd’hui, la pandémie meurtrière a trouvé son vaccin, ou plutôt, ses vaccins. Plusieurs laboratoires à l’instar de Pfizer, Astra Zeneca et Moderna ont sorti des solutions jugées efficaces contre la covid-19. Seulement dans la conception de ces vaccins, des cellules souches de fœtus avortés ont été utilisées. Les fœtus en question ont été avortés dans les années 60, 70 et 80. Jusqu’à aujourd’hui, leurs cellules souches sont encore utilisées dans les laboratoires sous forme de « lignées cellulaires ».

« Le recours à ces vaccins ne signifie pas une approbation morale de l’avortement »

C’est donc ces cellules qui sont entrées dans la composition des vaccins contre le nouveau coronavirus selon des informations publiées sur son site internet par l’Institut européen de bioéthique. Cela pose donc un problème d’éthique. Le débat a eu lieu au sein des évêques de plusieurs pays du monde, notamment au Royaume Uni, en Australie et en Amérique latine. Au Vatican, on évite d’être pris au piège par le dilemme des vaccins « moralement éthiques ». Pas question de faire un lien avec l’avortement. « Le recours à ces vaccins ne signifie pas une approbation morale de l’avortement » a clairement fait savoir le Saint Siège dans une note approuvée par le souverain pontife.

Les vaccins sont ” moralement acceptables “

Le Vatican juge « lointain » le lien entre les avortements qui se déroulaient au siècle dernier et les personnes qui se faisant vacciner. Les vaccins mis au point dans le cadre de la Covid-19 sont « moralement acceptables » selon le Pape François. Le Vatican demande donc aux catholiques de sortir pour se faire inoculer la solution. Il invite cependant aux agences gouvernementales de santé et les entreprises pharmaceutiques à « produire, approuver, distribuer et offrir des vaccins éthiquement acceptables qui ne créent pas de problèmes de conscience ».