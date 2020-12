Le couple Gates (Bill et Melinda) a décidé de faire plus pour lutter contre la pandémie de coronavirus, qui a plongé le monde entier dans une profonde crise sanitaire. En effet, la fondation Bill et Melinda Gates a fait savoir qu’elle déboursera un montant de 250 millions de dollars supplémentaires dans la campagne pour combattre le nouveau coronavirus.

Une partie de la somme allouée à la distribution de vaccin en Afrique

L’information a été confirmée par le milliardaire Bill Gates dans un communiqué où il a souligné que : « Nous avons de nouveaux médicaments et plus de vaccins potentiels qu’attendu pour le début de l’année ». Pour lui, « ces innovations ne sauveront des vies que si elles sont distribuées dans le monde ». Notons qu’une partie de cette cagnotte sera allouée à la distribution de vaccin en Asie du Sud et dans certaines localités d’Afrique subsaharienne. Notons que le coronavirus continue de faire des ravages dans le monde entier.

Les Etats-Unis, pays le touché au monde par le virus, ont atteint depuis plusieurs jours des records de décès dus à la covid-19. Au cours des dernières 24 heures, les USA ont enregistrés plus de 3000 morts à cause de la maladie. Dans le monde entier, ce sont plus de 69 millions de cas qui ont été enregistrés, avec plus d’un million de décès lié à la maladie.