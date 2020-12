Le monde entier peut enfin espérer se débarrasser de la Covid-19 depuis la découverte de vaccins contre la maladie. En Indonésie, pays qui enregistre le plus fort taux de contamination en Asie du Sud-Est, le président a décidé de vacciner toute la population. Mais il sera le premier indonésien à se faire administrer la solution. « J’annonce aujourd’hui que le vaccin contre la Covid-19 sera gratuit pour tous les citoyens. Et que je serai le premier à recevoir le vaccin…Il n’y aura (donc) aucune raison pour les gens de ne pas se faire vacciner ou de douter de la sécurité de ce vaccin » a tweeté Joko Widodo ce mercredi 16 décembre.

Des engagements de livraisons qui vont au-delà de 350 millions de doses

On n’a pour l’instant aucune information sur le calendrier de la vaccination. Le président indonésien n’a pas non plus précisé le nom du vaccin qu’il compte se faire administrer. On sait cependant que le pays s’est fait livrer en début du mois de décembre 1,2 million de doses du vaccin mis au point par Sinovac, une société biopharmaceutique chinoise. En janvier 2021, le pays devrait réceptionner 1,8 million de doses supplémentaires du vaccin.

Selon le Global Health Innovation Center (GHIC) de Duke, une université américaine, l’Indonésie a à l’heure actuelle des engagements de livraisons qui vont au-delà de 350 millions de doses. Mais sa population est évaluée à quelque 270 millions d’habitants. Chaque indonésien n’aura donc pas droit à deux doses du vaccin avec une telle quantité , d’après le GHIC. Le pays devra commander plus de doses pour vacciner en premier une population dont l’âge varie entre 18 et 59 ans. Suivront ensuite les personnes âgées. C’est tout le contraire dans plusieurs autres pays où la priorité dans l’ordre de la vaccination est accordée aux populations qui ne sont plus actives, notamment les vieux.