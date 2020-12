Le gouvernement américain a été la cible d’une cyberattaque, hier dimanche 13 décembre 2020. Selon les informations de la presse américaine, il s’agit de plusieurs agences gouvernementales qui ont été visées, avec pour but de dérober des données confidentielles. L’information a été confirmée par l’agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (Cisa).

Les pirates avaient accès à des documents depuis plusieurs mois

Dans une interview accordée à un média français, cette dernière qui dépend du département américain de la sécurité Intérieure a confié que les autorités « [travaillent] en étroite collaboration avec [ses] agences partenaires concernant les activités récemment découvertes sur les réseaux gouvernementaux » et fournissent « une assistance technique aux entités concernées ». Par ailleurs, plusieurs médias américains ont indiqué que dans cette attaque, les pirates ont eu accès, depuis des mois, à des informations du courrier interne du département du Trésor ainsi que de l’administration nationale des télécommunications. La situation a également été confirmée par la Maison Blanche.

Le groupe ATP29 serait impliqué dans cette cyberattaque

John Ullyot, un porte-parole du conseil de sécurité nationale auprès de la Maison Blanche a indiqué que : « Le gouvernement américain est au courant de ces informations et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier et résoudre tout problème potentiel lié à cette situation ». Notons que le groupe ATP29 serait à l’origine de cette attaque informatique, d’autant plus que ce n’est pas la première fois que le gouvernement est confronté à une cyberattaque menée par ce dernier. C’était en effet ce groupe de hackers russes qui avait visé l’ancienne candidate démocrate à la présidence américaine, Hilary Clinton, d’après le Washington Post.