Le plus grand réseau social au monde, Facebook, est ciblé par des autorités américaines, pour ses pratiques qui, selon elles, laissent peu de choix aux utilisateurs et vont à l’encontre de la concurrence. Hier mercredi 09 décembre 2020, elles ont accusé la firme d’utiliser sa puissance pour barrer la route aux autres réseaux sociaux. Pour cela, ces autorités ont demandé à la justice américaine de contraindre Facebook à céder Instagram et WhatsApp.

Des pratiques qui portent atteinte aux consommateurs

Selon la Commission de la concurrence américaine (FTC) et les procureurs représentants 48 Etats américains dans deux plaintes contre Facebook, les pratiques anticoncurrentielles de ce dernier portent atteinte aux consommateurs dans le domaine de la vie privée. Par ailleurs, la FTC demande que Facebook prenne au préalable son autorisation pour toute opération de rachat. Les procureurs ont, de leurs côtés, demandé à être prévenus pour tout achat évalué à plus de 10 millions de dollars. Notons que dans le rang des procureurs, la procureure générale de l’Etat de New York, Laeticia James, a estimé que Facebook, de par ses pratiques, écrase la concurrence.

Les annonceurs ont peu d’alternatives

« En utilisant les vastes ressources à sa disposition en termes de données et d’argent, Facebook a écrasé ou entravé ce que l’entreprise considérait comme des menaces potentielles » a-t-elle indiqué au cours d’une conférence de presse. En conséquence, elle laisse aux annonceurs moins ou pas d’alternatives pour diffuser leurs publicités. Pour la procureure, la firme réduit de ce fait « les choix des consommateurs, étouffe l’innovation, dégrade la protection de la vie privée de millions d’Américains ».