Selon la télévision d’État syrienne, Al-Ikhbariya, une patrouille militaire américaine aurait été prise pour cible par des habitants du gouvernorat d’Hassaké, une région située au nord-est de la ville. Selon la chaîne, les habitants de Tirbespi auraient vu d’un bien mauvais œil l’arrivée de ces militaires et auraient donc décidé de leur bloquer la route.

Mais très vite, la situation a dérapé et les locaux auraient commencé à jeter des pierres. Une situation rarissime, qui s ‘explique par le ressentiment montant des habitants de ces régions du nord du pays, qui estiment illégale, la présence américaine sur leur sol. En effet, aux yeux de ces derniers, la coalition formée par les marines américains et les arabo-kurdes des Forces démocratiques syriennes n’a pas lieu d’être.

L’armée américaine, prise pour cible en Syrie

En effet, ces armées contrôleraient de manière parfaitement illégale certains territoires au nord ainsi qu’au nord-est, notamment dans les provinces de Deir ez-Zor, d’Hassaké et de Raqqa. Des provinces dans lesquelles se trouvent d’immenses réserves pétrolières et gazières. Un constat qui pousse les autorités syriennes à accuser l’armée militaire de « piraterie » et surtout, d’occupation illégale, dans le but de voler du pétrole et les ressources primaires syriennes.