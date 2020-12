Plus de 3500 passeports ont été annulés par le gouvernement soudanais, plus d’un an après le renversement de l’ancien président Omar el-Béchir. Ces annulations de passeports s’inscrivent dans le cadre de l’opération de nettoyage du système de nationalité qui avait été lancé en mai 2019. Il s’agit en effet d’un grand réseau accusé de corruption, qui impliquait plusieurs personnalités influentes de l’ancien régime d’Omar el-Béchir.

Des passeports frauduleusement acquis

Ces dernières faisaient de l’octroi des passeports, un business assez lucratif. En effet, elles accordaient des passeports en échange d’un montant pouvant aller jusqu’à 1500 dollars. Par ailleurs, les documents ont été annulés pour des problèmes liés à la sécurité ou à l’état de santé de leur propriétaire. Au nombre de ces passeports annulés, se trouve également plusieurs qui ont été frauduleusement acquis. Notons que sous Omar el-Béchir, des passeports étaient octroyés pour plusieurs intérêts. Les autorités en attribuaient beaucoup par intérêt financier, diplomatique ou politique.

Dans ce cadre des centaines de milliers de syriens ont obtenu la nationalité au Soudan. Le président avait lui-même donné son feu vert afin qu’ils fassent une demande de nationalité, six mois après leur venue dans le pays. Aussi, la nationalité soudanaise avait-elle été accordée au fondateur du parti tunisien, Ennahdha, Rached Ghannouchi.