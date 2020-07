Evgueni Prigozhin, proche du président russe Vladimir Poutine, fait l’objet de sanctions aux Etats-Unis. Ces sanctions concernent également certaines entités et personnalités russes ayant un lien avec l’homme d’affaires. En effet, l’administration Trump a appliqué des mesures punitives à l’encontre de huit cibles à savoir : cinq compagnies et trois citoyens Russes, suspectés d’aider Evgueni Prigozhin à échapper à d’autres sanctions, avec des actions menées particulièrement au Soudan. Ces sociétés permettraient entre autres, au Russe d’effectuer des opérations en dollars. Par ces sanctions, le Trésor américain assure vouloir mettre fin aux interférences du mis en cause, avec la transition en cours dans le pays.

L’exploitation de mines d’or accordées en 2017

Le Trésor américain veut également aider le gouvernement soudanais à reprendre le contrôle de ses ressources nationales. Entre 2018 et 2019, trois sociétés ayant leur siège en Asie, auraient facilité cent opérations pour le proche du président russe, pour un montant estimé à plus de 7 millions de dollars. Ces transferts d’argent lui permettent de poursuivre ses activités sur le sol soudanais. Deux de ces dernières sont citées par le Trésor américain. Il s’agit de l’exploitation de mines d’or accordées en 2017 par le président déchu, Omar el-Béchir, et gérée via une société écran soudanaise. Aussi, les USA relèvent-ils la présence de l’entreprise paramilitaire russe, Wagner, dont les traces de plusieurs mercenaires se trouvent non seulement dans le pays, mais aussi dans d’autres régions sur le continent noir.

Il est interdit aux Américains d’échanger avec eux

Les avoirs des huit cibles, qui seraient entre les mains des autorités américaines, sont actuellement bloqués. Il est interdit aux Américains d’échanger avec eux. Selon la Maison Blanche, les étrangers qui le feraient, pourraient également s’exposer à des sanctions. Evgueni Prigozhin aurait aussi mené des campagnes de désinformation sur internet au Soudan. Il est en effet question de certains programmes d’influence contre la révolution, pour protéger l’ex-président avant sa destitution.