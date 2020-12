Si Donald Trump jetait un coup d’œil aux résultats du sondage USA Today/ Sufflok University, il constaterait que 70% de ses compatriotes veulent qu’il lâche prise. Ce qu’il a jusqu’à présent refusé de faire suivant les 26% qui l’encouragent à tenir bon devant l’infaillible vérité des résultats. Le président américain bénéficie toujours d’un grand soutien chez les Républicains. Selon le sondage réalisé sur 1.000 électeurs inscrits du 16 au 20 décembre 2020, 57% des Républicains veulent effectivement que M Trump défende sa supposée victoire.

Environ 30% pensent que le magnat de l’immobilier sera jugé comme un « bon » ou « grand » président

Quand on demande à l’ensemble des sondés ce qu’ils pensent de Donald Trump, plus de 50% disent que l’histoire verra ce dernier comme un président « raté ». Environ 30% pensent que le magnat de l’immobilier sera jugé comme un « bon » ou « grand » président. 16% disent qu’il sera considéré comme président « juste » . Un peu plus de 4% n’ont pas vraiment un point de vue sur la question. Quand on analyse les résultats en fonction des partis politiques, on remarque que 87% des démocrates pensent le pire de M Trump.

Ils ont clairement dit que l’actuel chef de la Maison Blanche sera considéré comme un président « raté ». 67% des républicains estiment que Trump sera jugé comme un « bon » ou un « excellent » président. Rappelons que la même enquête a été menée à quelques semaines du départ de Barack Obama de la Maison Blanche. Les résultats étaient plus reluisants. 50% de ses compatriotes avaient indiqué qu’il sera jugé comme « bon » ou « excellent ». 23% seulement ont assuré qu’il sera considéré comme un président « raté ».