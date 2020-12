A moins d’un mois de son départ de la Maison Blanche, Donald Trump s’est envolé pour Mar-a-Lago en Floride. C’est dans cette résidence de Palm Beach qu’il passera son dernier Noël en tant que président des Etats-Unis. Le milliardaire républicain a effectué le voyage avec sa femme Melania. Il était d’une humeur sombre. Nul doute que ce Noël n’aura pas la même saveur que les autres. Le magnat de l’immobilier a perdu les élections présidentielles et n’arrive toujours pas à le reconnaître. Son déplacement en Floride ce mercredi est l’un de ses derniers voyages comme président des USA.

Durant tout son mandat, le chef de la Maison Blanche aurait voyagé 289 fois. Ce qui est beaucoup quand on sait qu’un seul déplacement du numéro 1 américain coûte 3,4 millions de dollars. Une grande partie des fonds nourrit tout le mécanisme mis en branle pour assurer sa sécurité. Selon le Huffington Post, les 289 voyages de M Trump ont coûté 151 millions de dollars au contribuable américain. Barack Obama, son prédécesseur n’a pas dépensé autant.

Il avait pourtant promis à l’Oncle Sam de ne pas trop dépenser son argent

Le premier président noir des Etats-Unis a dépensé en un an de mandat, une somme avoisinant ce que Trump a claqué en un mois et qui est de 11, 3 millions de dollars. C’est une estimation du Washington Post. En 2016, alors qu’il battait campagne pour se faire élire, le milliardaire républicain avait pourtant promis à l’Oncle Sam de ne pas trop dépenser son argent. « Je veux juste rester à la Maison Blanche et travailler » disait-il. Les ressources illimitées des Etats-Unis lui ont peut-être fait changer d’avis.