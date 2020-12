Le chef de l’Etat américain, Donald Trump, a collecté un montant total de 207,5 millions de dollars pour contester l’élection présidentielle du 03 novembre dernier. La mobilisation de cette somme a été possible grâce à la participation de son équipe de campagne et celle du comité national républicain. Dans un communiqué publié hier jeudi 03 décembre 2020, son équipe de campagne a fait savoir que ce montant porte à 495 millions de dollars les fonds récoltés entre le 15 octobre et le 23 novembre 2020.

Il n’admet toujours pas sa défaite

Dans un communiqué, le directeur de campagne de Donald Trump, Bill Stepien, a indiqué que cette somme permettra au locataire de la Maison Blanche « de poursuivre le combat pour nettoyer notre processus électoral corrompu dans de très nombreuses régions du pays ». Notons que le rival du président élu Joe Biden, n’accepte toujours pas la défaite face à ce dernier. Pour prouver cela, il avait lancé des recours dans plusieurs états. Cependant, la majorité de ces recours a été rejetée par la justice américaine.

Rappelons que, la Cour du Winsconsin a rejeté l’étude d’une plainte de l’équipe de campagne de Donald Trump. Celle-ci dénonçait les résultats du scrutin et avait demandé à ce que près de 221 323 bulletins de vote, transmis par correspondance, soit invalidés pour irrégularités. En outre, le camp Biden a récolté un montant pour la campagne, qui est supérieur à celui de Donald Trump. Cependant, aucune somme n’a été communiquée pour cette période.