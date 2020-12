Une enchère d’une drôle de nature. En effet, la mairie d’Atlantic City a décidé de mettre en vente la possibilité d’appuyer sur un bouton, afin de détruire un ancien casino du président Trump. Ce dernier est fermé depuis 2014. Les fonds récoltés au cours de cette opération seront directement reversés à une association caritative.

En 1984, le Trump Plaza ouvre ses portes. Mais depuis six années, l’établissement a fermé ses portes et n’était plus vraiment entretenu. La façade a même commencé à s’écrouler après que plusieurs tempêtes successives soient venues l’endommager. Les lieux seront vendus en 2016, à Carl Icahn, ancien créanciers de Trump à Atlantic City, ville connue pour ses nombreux casinos.

Un ancien casino Trump va fermer ses portes

Mais près de quatre ans plus tard, l’édifice est finalement promis à la démolition après que l’entrepreneur et Marty Small, maire de la ville, aient décidé de s’en délester. En effet, l’établissement est perçu comme étant un véritable danger pour les riverains. Sur décision de justice, la date de février 2021 (au plus tard) a donc été retenue.

Quatre casinos à Atlantic City pour le président américain

Le droit d’appuyer sur le bouton sera ainsi vendu aux enchères et l’argent récolté, sera reversé au profit d’une association de jeunesse, le Boys & Girls Club of Atlantic City. Pour le moment, nul ne sait ce que Carl Icahn souhaite faire du terrain. Ce casino était le quatrième de Trump à Atlantic City, après le Trump World’s Fair, le Trump Marina et le Trump Taj Mahal. Tous ont toutefois fermé leurs portes.