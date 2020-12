La famille Trump devra dans les prochains jours libérer la Maison Blanche et céder la place à une nouvelle équipe. Même si Donald Trump est accroché au pouvoir et crie à la fraude dans le cadre de la présidentielle passée où il a perdu contre son adversaire Joe Biden, il partira le 20 janvier. Au cours de ses quatre ans passés à la tête de la première puissance économique du monde, le président Trump s’était entouré de proches dans l’exercice de ses fonctions. Dans la foulée, il avait nommé son gendre, Jared Kushner, l’époux d’Ivanka comme haut conseiller du président des États-Unis, et directeur du bureau américain pour l’innovation même si l’homme n’avait aucune expérience en politique.

Dans une interview accordée à Paris Match,la journaliste d’investigation Andrea Bernstein, a expliqué les raisons qui ont conduit le gendre du président à accepter ces postes alors qu’il n’a de l’expérience que dans l’immobilier et l’édition de journaux. D’après la journaliste, Jared Kushner « a une très haute estime de lui-même, depuis toujours. » « Des gens qui ont travaillé avec lui dans l’immobilier ou dans le journal qu’il a racheté, le ‘New York Observer’, des personnes qui ont été en affaires avec lui… Tous m’ont confié que, dans toutes les situations, Jared Kushner est convaincu de maîtriser le sujet, alors qu’en réalité, il n’y connaît rien », a-t-elle affirmé.

“Le problème, c’est qu’ils ont des œillères”

Selon l’écrivaine, auteure du livre American Oligarchs, ce n’est pas pour rien que l’épouse de Kushner, Ivanka Trump est devenue une véritable femme d’affaires, et surtout nommée vice-présidente du département développement et acquisition de la compagnie The Trump Organization. Selon Andrea Bernstein, Ivanka serait « celle des enfants Trump que son père a le plus clairement préparé à lui succéder. Et Jared est son mari. Pour Trump, c’était tout naturel de confier autant de responsabilités à son gendre. Et du point de vue du clan Trump, Jared a fait un excellent travail » a-t-elle déclaré avant de conclure : « Le problème, c’est qu’ils ont des œillères. »