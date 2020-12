En devenant le 45e président des Etats-Unis, Donald Trump a définitivement inscrit son nom dans les livres d’histoire. Ce qui ne semble pas suffire au Républicain. En 2018, il aurait demandé qu’un aéroport porte son nom selon le Daily Beast. A quelques semaines de son départ de la Maison Blanche, le magnat de l’immobilier serait revenu à la charge. C’est du moins ce que rapportent plusieurs sources du site d’informations américain. Si on ajoute foi à leurs déclarations, le président américain a demandé conseil auprès de ses collaborateurs et conseillers. Il cherchait à savoir ce qu’il était nécessaire de faire pour pouvoir donner son nom à un aéroport du pays.

Pour l’instant on ignore tout de l’aéroport sur lequel M Trump a jeté son dévolu. Le vice-président du parti républicain de Floride parle cependant de la possibilité de renommer l’aéroport international de Palm Beach. Que cette infrastructure s’appelle désormais Trump International Airport est tout à fait possible a déclaré Christian Ziegler au Sun-Sentinel . Inutile de rappeler que le président américain a très souvent passé ses vacances de Noel et de Pâques à Mar-a-Lago en Floride, une résidence présidentielle. Christian Ziegler pense que si l’aéroport de Palm Beach porte le nom de Trump « ce serait la porte d’entrée de la Floride du Sud pour les fans de l’ancien président ».

On ne commente pas des “conversations privées”

Du côté de la Maison Blanche on se garde de se prononcer sur cette information. L’attaché de presse-adjoint de la présidence américaine a affirmé que son service se refusait de « commenter des conversations privées ». Judd Deere n’a donc pas confirmé ou infirmé les propos rapportés par les deux sources du Daily Beast. Notons qu’il y a plusieurs aéroports qui portent les noms d’anciens présidents américains.

Il y a l’aéroport John F. Kennedy de New-York, l’aéroport Ronald Reagan près de Washington, la capitale et dans l’Arkansas, l’aéroport national Bill and Hillary Clinton de Little Rock. Trump ne serait donc pas le premier président à donner son nom à une telle infrastructure aux Etats-Unis.