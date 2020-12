Aux Etats-Unis, les vaccins sont déjà disponibles contre la Covid-19. Mais cela apaise-t-il pour autant la peur des américains du virus ? Le docteur Anthony Fauci, considéré comme le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, annonce la découverte d’un virus mutant de la Covid-19 au Royaume Uni. C’est lors de son passage sur CNN hier dimanche 27 décembre. Il invite les uns et les autres à prendre cette souche, plus contagieuse du coronavirus « très au sérieux ». Anthony Fauci s’oppose cependant à toute interdiction des vols en provenance du Royaume Uni.

« Nous allons faire les études nous-mêmes »

Ce qu’il faudra juste faire c’est d’exiger de toute personne entrant aux Etats-Unis en provenance du Royaume Uni, une preuve de tests négatifs au Covid-19. Les médecins britanniques ont déjà fait savoir que ce virus mutant ne résisterait pas aux vaccins contre la Covid-19. Le spécialiste des maladies infectieuses n’est pas pour autant rassuré. « Nous allons faire les études nous-mêmes » a-t-il déclaré.

Les responsables de la santé publique examinent la nouvelle souche très intensivement maintenant et se posent des questions comme : « Est-ce que cela rend quelqu’un plus malade ? Est-ce un virus plus grave dans le sens de la virulence ? Et la réponse est que cela ne semble pas être le cas », a ajouté le Dr Fauci. Il informe par ailleurs qu’un type de mutation similaire mais pas tout à fait le même est observé en Afrique du Sud.