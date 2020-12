Comme on pouvait s’y attendre, la Caf vient d’infliger une amende au Bénin. Le conseil de discipline de la CAF a décidé d’infliger une amende de 10 000 dollars au Bénin pour la défaillance de sécurité lors du match Bénin – Lesotho comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Organe indépendant de la CAF, le conseil de discipline s’est réuni par visioconférence le 6 décembre 2020 pour examiner les cas portés à sa connaissance.

Ce conseil s’est donc penché sur les faits survenus à la fin du match qui a opposé le Bénin au Lesotho au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo le 14 novembre 2020. Selon la décision de la CAF, après le match, «les spectateurs béninois ont envahi la main courante. Ils sont passés devant les policiers déployés à l’une des portes et sont entrés dans les zones 1 et 2 ». Et «les responsables de la sécurité ont été contraints de faire venir des renforts pour les évacuer ». Alors, selon les Statuts et Règlements de la CAF et aux termes des articles 82, 83.1, 83.2 ET 151 du code disciplinaire de l’instance a infligé cette amende au Bénin.