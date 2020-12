L’histoire aurait pu s’écrire autrement pour Apple si son PDG avait accepté rencontrer Elon Musk en 2017. En effet, le patron de Tesla voulait proposer à Tim Cook, le rachat de sa société qui avait du mal avec son programme Model 3. La berline de milieu de gamme souffrait dans le temps de difficultés de fabrication et d’autres problèmes. Elon Musk voulait donc céder sa société à Apple à 1/10 e de sa valeur actuelle.

Apple aurait pu acquérir Tesla pour quelque 60 milliards de dollars

« Pendant les jours les plus sombres du programme Model 3, j’ai contacté Tim Cook pour discuter de la possibilité qu’Apple acquiert Tesla (pour 1/10 e de notre valeur actuelle) .Il a refusé de me rencontrer » a tweeté l’ingénieur américain hier mardi 22 décembre. Dans un second tweet , il dit avoir approché Cook au sujet d’une possible vente au cours des premiers jours du programme Model 3, la voiture de luxe la plus vendue aujourd’hui en Amérique. Le patron de Tesla a fait cette révélation parce qu’il a appris que la marque à la pomme voulait produire sa voiture électrique d’ici 4 ans.

Au moment où Musk voulait proposer à Cook, le rachat du constructeur automobile, la firme de Cupertino avait aussi un projet de voiture. Cela explique peut-être le peu d’intérêt que le PDG a accordé à la sollicitation du deuxième homme le plus riche du monde à l’heure actuelle. Notons qu’Apple aurait pu acquérir Tesla pour quelque 60 milliards de dollars à l’époque.