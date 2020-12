Ce mercredi 09 décembre 2020, le président du PDCI-RDA, dans son message solennel à la Nation, avait proposé « dès maintenant et urgemment, en accord avec toute l’opposition, l’organisation d’un Dialogue National en lieu et place de la tête-à-tête Bédié-Ouattara, car l’enjeu en cause c’est celui de la Côte d’Ivoire rassemblée ». Il s’agit d’après l’ancien président d’un nouveau cadre de dialogue qui va œuvrer pour la paix et la réconciliation en Côte d’Ivoire.

Cette plateforme prendra notamment en compte le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques et militaires. En cavale depuis un moment pour avoir échappé à l’arrestation après la mise en place du Conseil national de transition (CNT) dont il a été le porte-parole par intérim, le président de l’UDPCI, Albert Mabri Toikeusse a réagi au discours.

« Je renouvelle mon soutien au président Henri Konan Bédié et l’encourage, à l’instar de Félix Houphouët-Boigny, à toujours donner une chance à la paix. Je m’inscris entièrement et sans réserve dans sa volonté de créer les conditions d’un Dialogue National Inclusif dont le seul et unique objectif sera de restaurer ce qui constitue le fondement du vivre-ensemble harmonieux : la Confiance, » a-t-il déclaré.

Un appel au monde libre

Par ailleurs, l’ancien-ministre de Ouattara a salué la délivrance des passeports de l’ancien président Laurent Gbagbo qui pourra lui permettre de retourner au pays. Il a de même invité « les décideurs » à œuvrer pour le retour au pays de tous les Ivoiriens qui ont été obligé de vivre loin de leur terre natale, depuis des années pour d’autres et quelques semaines pour certains.

« Je voudrais saluer la délivrance des passeports du Président Laurent Gbagbo, acte important qui augure de son retour prochain sur la terre de ses ancêtres. Je voudrais appeler les décideurs à faciliter ce retour au bercail ainsi que celui de tous nos autres compatriotes qui sont forcés de vivre loin du pays. Je lance une fois encore un appel à l’ensemble de nos partenaires, au monde libre, à la Communauté des Nations éprises de Paix, de Justice et de Démocratie », a-t-il lancé.