Des voix continuent de s’élever pour demander la libération des manifestants jetés en prison dans le cadre de la lutte contre la brigade spéciale anti-vol (SRAS) au Nigéria. Par le canal d’une lettre ouverte, plusieurs célébrités ont saisi le président de la République Fédérale du Nigéria à cet effet.

Plusieurs célébrités signent la lettre

En plus d’un des responsables du mouvement Black Lives Matter, Opal Tometi, la chanteuse Alicia Keys, l’actrice Kerry Washington, la jeune militante écologique Greta Thunberg, une soixantaine de personnes ont apposé leurs signatures sur le document adressé au président nigérian Muhammadu Buhari. L’objectif est de demander la libération de celles et ceux qui ont manifesté contre les brutalités militaires et policières en octobre.

Ils demandent à l’autorité politique nigériane de « permettre aux Nigérians » d’exercer leur liberté de manifester qui leur est conférée par la loi fondamentale du pays. « Au milieu d’une pandémie mondiale, votre peuple a cherché à apporter la paix et la justice sur leur terre, et ils ont rendu l’Afrique et sa diaspora fières de le faire », mentionne la lettre rendue publique par le New-York Times ce jeudi.

Ils déplorent le traitement réservé aux manifestants

Les différents signataires ont déploré le traitement qui a été réservé aux manifestants par le pouvoir en place. Ils indiquent dans le document rendu public dans un contexte où le monde entier célèbre la Journée Internationale des Droits de l’Homme que face aux demandes pacifiques, l’administration Buhari a opposé une répression injustifiée.