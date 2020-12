L’affaire de l’eurodéputé surpris en pleine partouze continue de susciter des réactions. Il y a quelques jours, l’information avait fait le tour de la toile. Des diplomates et un eurodéputé ont été surpris nu dans un bar en Belgique au cours d’une soirée interdite du fait de la crise sanitaire. Des policiers ont fait irruption dans l’enclos où se tenait la soirée et ont verbalisé tout ceux qui était présent. Si au départ l’identité de ces responsables européens n’avait pas été révélé. L’un d’eux qui avait démissionné plus tôt a pris la parole et s’est exprimé.

Dans un de nos articles diffusé en ligne hier, nous vous informons qu’un eurodéputé a démissionné et s’excusé après avoir été surpris dans une soirée interdite dans un contexte où la pandémie frappe durement le monde. Dans les faits la police aurait fait irruption dans un bar après une plainte des voisins car le volume de la musique était assez fort au cours d’une soirée gay qui se tenait non loin d’un commissariat.

Selon des sources bien introduites, les invités n’étaient pas vêtus. L’un d’eux a tenté de s’échapper mais a très rapidement été rattrapé par les policiers. Ce dernier a fait valoir son immunité diplomatique. Quelques jours après l’annonce de la démission d’un eurodéputé, Jozsef Szajer, un député hongrois proche de Viktor Orban a pris la parole pour confirmer que c’était lui l’eurodéputé surpris pendant la soirée et s’est excusé. « Je présente mes excuses à ma famille, à mes collègues et à mes électeurs », avait lancé le démissionnaire. Sa sortie a surpris plus d’un à cause de sa position concernant les gays. Des observateurs ont trouvé curieux que ce responsable politique connu pour ses positions conservatrice se fasse épingler dans cette soirée.

Des actes indéfendables

Le comportement de cet élu n’est pas du goût de Viktor Orban. Au cours d’une intervention il a fustigé le comportement de son désormais ex-proche. «Ce que notre collègue Jozsef Szajer a fait ne correspond pas aux valeurs de notre famille politique. Nous n’oublierons pas ni ne renierons ses trente ans de travail, mais ses actes sont inacceptables et indéfendables. Après ce qui s’est passé, il a pris la seule bonne décision en démissionnant du Parlement européen en présentant des excuses, et en quittant le Fidesz.», aurait affirmé Viktor Orban