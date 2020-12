Il y a quelques jours, Téhéran confirmait l’exécution de Rouhollah Zam, ce dernier ayant été perçu comme un espion au service du renseignement français. Son arrestation, survenue dans un contexte particulier et inconnu, ne laissait que peu de doutes quant à la finalité de son procès. Pour autant, l’ONU a confié, par la voie de Michelle Bachelet, être consternée.

En effet, ce lundi 14 décembre, Michelle Bachelet, haute-commissaire de l’ONU aux Droits de l’Homme, a confié avoir été consternée par l’annonce de l’exécution de Rouhollah Zam. Selon ses dires, l’Iran a, semble-t-il, de plus en plus recours à la peine de mort. Une sanction qui n’est tout simplement pas conciliable avec la dignité humaine. De même, l’ancienne présidente chilienne a pointé du doigt des décisions qualifiées d’arbitraire, ne laissant que peu de place à la Défense.

L’ONU affirme être “consternée”

En effet, toujours selon Michelle Bachelet, cette exécution symbolise à merveille le schéma iranien qui consiste à obtenir des aveux forcés, sous le coup de la torture. Les images sont ensuite diffusées sur les médias d’État et servent à accentuer la pression sur les opposants au régime. Il semblerait également que l’Iran ne recule devant rien afin de pourchasser celles et ceux qui critiquent le régime. L’arrestation de Zam serait survenue en Irak et pourrait être un enlèvement.

La France annule le Business Forum Iran-Europe

Autant d’éléments qui ont poussé le gouvernement français à annuler le Business Forum Iran-Europe. En effet, ce dernier devait débuter ce 14 décembre, mais en réponse à cette exécution, l’exécutif a préféré repousser. Une décision saluée sur les réseaux sociaux et surtout, suivie par les partenaires européens concernés. Allemagne, Autriche et Italie ont ainsi pris la même décision. De possibles sanctions seraient également à l’étude.