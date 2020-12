C’est la énième fois que la police est en train d’interpeller en France pour organisation de fête en cette période de crise sanitaire. Dans la nuit de ce samedi 19 décembre 2020, un jeune homme âgé de 24 ans avait organisé une fête clandestine à Lille. D’après France Bleu Nord qui a rapporté les faits, la fête s’était déroulée dans un appartement loué juste pour la circonstance. L’appartement est situé rue Gauthier-de-Châtillon, à deux pas de la préfecture.

Les forces de l’ordre s’étaient rendu compte de l’événement vers 22h30 alors qu’ils allaient mettre fin à un tapage nocturne. Une fois sur place, ils se sont rendu compte que c’était plutôt une fête qui était en cours. Lorsqu’ils ont été aperçus, les fêtards ont pris la tangente en déguerpissant les lieux. L’initiateur de l’événement lui n’est pas parti et s’est présenté aux policiers.

Ouverture d’une enquête

Il a été interpellé et mis en garde à vue pour « mise en danger de la vie d’autrui » comme dans la majorité des autres cas et pour « non-déclaration d’activité ». L’un des serveurs de nourriture trouvé sur place a été contrôlé puis relâché. La sûreté urbaine de Lille a ensuite ouvert une enquête afin d’identifier tous ceux qui ont participé à la soirée, leur nombre et leurs noms.