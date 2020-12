C’est l’un des plus grands projets de transport de France de ces dernières années. Le chantier du Grand Paris Express, mégaprojet de réseau de transport public qui sera, à terme, composé de 4 métros reliant les banlieux de la région parisienne vient de connaître un décès tragique. Un ouvrier a en effet malheureusement perdu la vie pendant ses heures de travail.

La victime est un employé du groupe Eiffage qui affirme via un communiqué être « extrêmement affecté par le décès d’un de ses compagnons et se tient aux côtés de la famille et de l’ensemble des équipes des chantiers concernés pour les accompagner ». D’après des sources relayées par la presse française, une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances de l’accident.