Condamné en septembre 2019 à 10.000 € d’amende pour incitation à la haine raciale, le polémiste Eric Zemmour, journaliste éditorialiste à CNews avait été également visé par une plainte en octobre par une vingtaine de départements français. Il avait alors qualifié les mineurs isolés de « voleurs », d’« assassins », et de « violeurs » à la suite de l’attaque perpétrée devant les anciens locaux de Charlie Hebdo.

Mais le journaliste n’est encore pas au bout de ses peines. Il est encore visé par une nouvelle plainte de l’un de ses confrères, Taha Bouhafs, qu’il a qualifié de « militant islamiste ». Dans l’émission Face à l’Info du 30 novembre, Eric Zemmour s’était indigné du fait que « le SNJ (Syndicat national des journalistes) va voir M. Darmanin. Ils y vont entres autres avec monsieur Bouhafs qui s’appelle journaliste et qui est en fait militant » disait-il à propos de la rencontre qui avait eu lieu le 23 novembre entre le ministre de l’Intérieur et des représentants de la profession journalistique pour discuter de la loi Sécurité globale.

Je suis encore une fois la cible du racisme écœurant de Eric Zemmour, avec la bénédiction de @christine_kelly et de @CNEWS.



Trop c’est trop je dépose plainte contre ce raciste et la chaîne qui le salarie. pic.twitter.com/KhPBRUneKi — Taha Bouhafs 🔻 (@T_Bouhafs) November 30, 2020

“Trop c’est trop, je dépose plainte”

« Et vous n’allez pas me dire que lui n’est pas militant. C’est un militant indigéniste, un militant islamiste » avait ajouté Zemmour après avoir appris que Taha Bouhafs venait d’avoir sa carte de presse. Dans des publications sur twitter, M. Bouhafs a dénoncé ses propos d’Eric Zemmour à son encontre qu’il qualifie de « racisme écœurant ». « Trop c’est trop, je dépose plainte contre ce raciste et la chaîne qui le salarie ».

Merci de m’aider à signaler ce passage auprès du CSA :



Chaîne : Cnews

Date : 30/11/20

Heure : 19h27

Émission : Face a l’info.https://t.co/7uL0i8LHZf — Taha Bouhafs 🔻 (@T_Bouhafs) November 30, 2020

« Je suis encore une fois la cible du racisme écœurant de Eric Zemmour, avec la bénédiction de Christine Kelly et de CNEWS », a-t-il écrit sur Twitter. Il a également demandé aux internautes de l’aider « à signaler ce passage auprès du CSA » et « auprès du conseil de déontologie du journalisme, pour Kelly qui dit amen à ce racisme depuis bien trop longtemps ».