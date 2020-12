Directrice générale de l’ONG Oxfam, Cécile Duflot a décidé de quitter le réseau social Twitter. Une annonce confirmée ce mardi 1er décembre. Selon elle, le harcèlement dont elle est constamment victime de la part d’un seul et unique homme est de trop. Pourtant, ce dernier aurait été condamné en justice. Une décision qui a suscité l’émotion.

Dans les faits, l’ancienne ministre Cécile Duflot a reçu de nombreuses menaces de la part d’un homme au préalablement condamné pour l’avoir harcelé. Celle-ci, soucieuse de faire bien faire comprendre ce qu’elle traverse, a d’ailleurs tenu à montrer certains extraits de messages reçus. En outre, une plainte a été déposée ce mardi, pour harcèlement, appels malveillants et menaces de mort auprès du parquet de Pontoise.

Cécile Duflot se retire de Twitter

Ces messages eux, font état de graves menaces. En effet, l’homme menace de s’en prendre à sa fille ou à elle-même, affirmant qu’il souhaitait la violer, voire la tuer. Ce dernier ajoute qu’il souhaitait simplement avoir un enfant avec elle, mais qu’il se retrouve déçu de la façon dont l’ancienne politique réagit face à ses avances. Fatiguée de ces attaques à répétition, Cécile Duflot a donc décidé de vivement réagir.

Un homme déjà condamné

Un véritable crève-coeur pour elle, puisque ce sujet n’est pas simple à aborder. Pour autant, elle a décidé d’en parler ouvertement afin de faire comprendre à certaines personnes que ce phénomène de harcèlement existe bel et bien. Le net est un monde où tout le monde peut dire tout et n’importe quoi à la fois. Ainsi, même les personnes les plus connues et occupant d’importants postes peuvent se retrouver ciblées personnellement.