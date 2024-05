Niger: la Russie envoie un autre lot de matériels militaires

Soldats russes (Crédit : /SPUTNIK/SIPA)

Il y a quelques jours, nous apprenions que les forces armées américaines étaient priées de quitter le Niger. L’armée russe s’est d’ailleurs considérablement rapprochée de la base américaine située à proximité de l’aéroport international de Niamey. Une preuve de l’influence russe grandissante dans la région ?

La réponse est oui. Car outre cet effet d’annonce, qui dessert le gouvernement américain, il est essentiel de rappeler qu’il y a quasiment un mois, un contingent d’instructeurs russes a été envoyé au Niger, afin de former et accompagner les militaires nigériens. Et quelques heures après l’annonce du départ des troupes américaines, la Russie a confirmé l’envoi de nouveaux instructeurs militaires.

La Russie se rapproche du Niger

En l’espace d’un mois, la Fédération de Russie a également envoyé deux autres vols cargo, dont un comprenant du matériel militaire ainsi que des produits alimentaires divers et des produits de première nécessité. Une information confirmée par la chaîne de télévision Télé Sahel, qui a ajouté que ces envois se faisaient dans le cadre d’un accord de coopération sécuritaire, récemment signé entre les deux partis.

De quoi considérablement renforcer la présence et l’influence russe dans cette région du monde alors que, tour à tour, USA, mais aussi France, ont été invitées à quitter les lieux au profit de Moscou donc. En effet, outre le Niger, c’est aussi le Mali ainsi que le Burkina Faso qui ont décidé de tourner le dos à Paris ou à Washington, au point même d’annoncer la création de l’Alliance des États du Sahel (AES).

L’AES, peut-elle devenir une fédération ?

Cette alliance via à se développer et à se structurer dans la région, au point même de créer une fédération dont les règles internes permettraient le bon développement des nations concernées, à travers des collaborations (avec Moscou donc et éventuellement avec la Chine) ainsi que des règles commerciales permettant de favoriser les échanges de biens, de services et autres produits.