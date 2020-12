C’est l’aboutissement d’une information judiciaire en cours depuis avril 2020. Neuf personnes soupçonnées de préparer une action violente en France ont été arrêtées le mardi 8 décembre en Ille-et -Villaine, en Dordogne et à Toulouse. Placées en garde à vue, deux d’entre elles seront ensuite libérées. Les sept autres (six hommes et une femme), présentés comme des antifas, (membres de l’ultragauche) ont été inculpés pour « association de malfaiteurs terroriste » criminelle. La police a retrouvé chez eux des produits utilisés pour la fabrication d’engins explosifs et des armes.

Les suspects sont des jeunes âgés de 30 à 36 ans. Hier soir , ils ont été présentés au juge des libertés et de la détention. Le parquet national antiterroriste a déjà requis la détention provisoire contre six d’entre eux. La classe politique française n’a pas tardé à condamner ces antifas. « Des terroristes d’extrême gauche voulaient s’en prendre à des policiers ! Ils s’attaquent à l’uniforme de la République qui est le dernier obstacle à leur dictature et leur soif de chaos » a tweeté Eric Ciotti, le député Les Républicains. L’élu RN Bruno Bilde parlera aussi d’un groupe d’ultra-gauche qui projetait de « s’en prendre à nos forces de l’ordre ».

Protéger la République contre ceux qui veulent la détruire

« Pour ne pas retomber dans les horreurs d’Action Directe, les groupuscules gauchistes doivent être matés et dissous » a-t-il préconisé. Mais pour l’heure, aucune enquête n’a prouvé que les antifas projetaient de s’attaquer aux policiers. Le ministre de l’intérieur n’a d’ailleurs pas parlé de projet d’attaques contre les forces de l’ordre . Gérald Darmanin a juste félicité les « femmes et les hommes de la Direction générale de la sécurité intérieure » parce qu’ils protègent la « République contre ceux qui veulent la détruire », c’est-à-dire les « activistes violents de l’ultragauche ».