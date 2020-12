Dans un récent entretien accordé à L’Express, le président français Emmanuel Macron est revenu sur un sujet cher à Nicolas Sarkozy en son temps : l’identité nationale. Un entretien délicat au cours duquel ce dernier a estimé que le débat devait être mené bien que cette formule même soit quelque peu sujette à controverse.

On le sait, entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, les relations sont plutôt bonnes. Les deux hommes échangent souvent et pour beaucoup, ce dernier marche dans les pas mêmes de son prédécesseur. Le sujet de l’identité française est donc naturellement revenu sur la table. En effet, pour Macron, un véritable débat s’ouvre.

Macron, comme Sarkozy ?

Selon lui, de nombreux phénomènes, comme les migrations, ont poussé des millions de personnes à ressentir une forme d’insécurité identitaire. La société tend ainsi à craindre de plus en plus mais aussi, à moins à écouter, entraînant par la même occasion un écrasement des hiérarchies, sans cesse nourri par le questionnement. À terme, cela entraîne une crise de l’autorité.

Un appel du pied pour 2022 ?

Une sortie similaire à celle de Nicolas Sarkozy il y a plusieurs mois, qui, sur TF1, affirmait ne pas pouvoir croire qu’une société démocratique puisse fonctionner sans une autorité réelle, représentée par l’État. Pour certains, ce rapprochement semble toutefois être lié à 2022. En effet, pour l’ancien ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux, cela ressemble à un premier appel du pied pour les prochaines élection à l’ensemble des anciens sarkozystes.